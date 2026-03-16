Claudio Stecchi è stato ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, il programma condotto da Ferdinando Savarese sul canale YouTube di OA Sport. Durante l’intervista, ha dichiarato di voler tornare in gara a fine stagione e ha commentato che il livello nel salto con l’asta non è mai stato così alto. Stecchi ha parlato della sua carriera e delle sue ambizioni future.

Ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, il programma condotto da Ferdinando Savarese sul canale YouTube di OA Sport, è stato Claudio Stecchi. L’astista toscano sta recuperando dall’infortunio al tendine d’Achille dell’anno scorso e in questa intervista racconta proprio le fasi del suo recupero. Uno sguardo poi anche al momento internazionale del salto con l’asta, dove in tanti atleti stanno raggiungendo misure importanti. Un momento incredibile per il salto con l’asta, complice anche l’esplosione definitiva del greco Karalis, capace di spingersi a 6.17 metri: “Veramente qualcosa di straordinario. 6.17 era il record del mondo fino a qualche anno fa e lo è stato per tantissimi anni, sarebbe stato il record del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il cammino di Claudio Stecchi: “Vorrei tornare in gara a fine stagione. Livello nel salto con l’asta mai così elevato”

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