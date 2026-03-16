Ifi il design industriale come motore di sviluppo

Da oltre sessant’anni, Ifi SpA si dedica alla creazione di prodotti di design industriale, combinando innovazione e stile. La società si impegna a sviluppare soluzioni che puntano a migliorare la quotidianità delle persone attraverso un processo di progettazione che unisce funzionalità e estetica. La produzione di Ifi si distingue per l’attenzione ai dettagli e per l’approccio orientato alla qualità.

DA OLTRE sessant’anni Ifi SpA coniuga perfettamente innovazione e design che sono elementi distintivi di una produzione finalizzata a migliorare la qualità della vita delle persone. "Ifi nasce nel 1962 – racconta Francesca Tonti, amministratrice delegata di Ifi – come realtà artigianale nella produzione di banchi bar e banchi alimentari su misura, ma il suo battesimo come azienda industriale arriva molto presto. In uno scenario di grande cambiamento e fermento come quello dei primi anni Sessanta, accanto alla nascita del pret-a-porter nell’ambito della moda e dei primi sistemi industriali nel settore domestico della cucina, Ifi lancia nel ’68 l’idea di sviluppare il primo banco bar industriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ifi, il design industriale come motore di sviluppo Articoli correlati Eventi come motore di sviluppo per il centro storico, la scelta del ComuneL'Amministrazione comunale di Montegrotto Terme rilancia sugli eventi come motore di sviluppo per il centro storico. Eugenio Di Sciascio assessore regionale al Lavoro: "Le persone sono il motore della crescita industriale"Lo aveva inserito nella sua squadra di governo cittadino, ai tempi della sua esperienza da sindaco di Bari.