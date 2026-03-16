Antonio Iavarone ha annunciato ufficialmente la sua adesione al progetto politico Avanti-PSI, confermando una decisione che circolava ormai da alcuni giorni. La sua scelta è stata comunicata in prossimità delle elezioni provinciali, segnando un passo importante per il movimento. La notizia arriva a pochi giorni dal voto, con Iavarone che si unisce al gruppo già in fase di consolidamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Era nell’aria da giorni. Ora è ufficiale. Antonio Iavarone entra nel progetto politico Avanti-PSI, confermando di fatto uno scenario che già alla vigilia delle elezioni provinciali appariva sempre più probabile. Nel pomeriggio di oggi il segretario nazionale del PSI, Enzo Maraio, ha ratificato formalmente l’ingresso del sindaco di Pannarano tra le file socialiste all’interno del progetto “Avanti Sannio ”. Un passaggio politico che certifica l’avvicinamento di Iavarone all’area socialista e al fronte riformista del centrosinistra. Una scelta che lo stesso primo cittadino ha motivato con una dichiarazione netta sul piano politico e programmatico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Iavarone aderisce ad Avanti-PSI: la mossa annunciata alla vigilia delle Provinciali

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