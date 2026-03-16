IA sbaglia riconoscimento facciale | 50enne detenuta erroneamente per 108 giorni

Un sistema di riconoscimento facciale, basato su intelligenza artificiale, ha identificato erroneamente una donna di 50 anni, portandola a essere detenuta per 108 giorni. La donna è stata arrestata sulla base dei dati forniti dal software, che ha commesso un errore di identificazione. La questione riguarda la precisione di tali sistemi e le conseguenze di eventuali fallimenti.

L’hanno arrestata in casa sua, minacciandola con armi spianate e ammanettandola davanti a quattro bambini. L’hanno tenuta in carcere per quattro mesi senza una ragione, bollandola come “latitante ricercata”. E l’hanno rilasciata dopo essersi resi conto che il sistema di riconoscimento facciale, gestito da un software di intelligenza artificiale, aveva commesso un grossolano errore. Nessun risarcimento, nemmeno un biglietto per tornare a casa. Così Angela Lipps, accusata per un crimine commesso a duemila chilometri da dove si trovava lei, ha perso la casa, l’auto e anche il cane. Da aprile a maggio 2025 la polizia di Fargo, città al confine tra North Dakota e Minneapolis, ha indagato su una serie di casi di frode bancaria. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - IA sbaglia riconoscimento facciale: 50enne detenuta erroneamente per 108 giorni Articoli correlati In carcere 5 mesi per un errore dell’IA: l’incubo di una nonna incastrata dal riconoscimento faccialeL'errore di un software di riconoscimento facciale ha portato all'arresto e all'incarcerazione di una donna americana totalmente estranea ai fatti. Leggi anche: Milleproroghe: Sensi, 'bene ok emendamento per moratoria su riconoscimento facciale' Una selezione di notizie su sbaglia riconoscimento Argomenti discussi: Risolve problemi difficilissimi ma sbaglia l'ovvio: perché l'intelligenza artificiale è un rischio per il futuro dei giovani. In carcere 5 mesi per un errore dell’IA: l’incubo di una nonna incastrata dal riconoscimento faccialeL'errore di un software di riconoscimento facciale ha portato all'arresto e all'incarcerazione di una donna americana totalmente estranea ai fatti ... fanpage.it Intelligenza Artificiale, vietato il riconoscimento facciale in luoghi pubbliciVietato il riconoscimento facciale in luoghi pubblici e trasparenza nella generazione dei contenuti: con il voto all’AiAct le commissioni Giustizia e Mercato interno del Parlamento Europeo (58 i voti ... quotidiano.net