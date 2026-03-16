Durante la 98ª edizione degli Academy Awards al Dolby Theatre di Ovation Hollywood sono stati attribuiti i voti ai look di alcune celebrità. Gwyneth Paltrow ha ricevuto un 7,5, mentre Misty Copeland un 5 a causa di una scollatura giudicata improponibile. Timothée Chalamet ha ottenuto un 6,5, paragonato a un gelataio.

Sessantatrè anni ben spesi. L'abito Gucci la fa sembrare un'Araba Fenice, che risorge sempre dalle sue ceneri. Un appello ai fan: smettete di preoccuparvi per lei e la sua forma fisica. I problemi sono altri!??La notte degli Oscar: il racconto Tutti i vincitori e le vincitrici L'abito Chanel non fa il monaco, d'accordo: ma pensare che questa bombastica signora sia anche un'attivista di primo ordine per empowerment femminile e la body positivity, genera una certa discrasia. Teyana, anche meno.. Camicia bianca, cravatta bianca, scarpa bianca: le referenze di questo look vanno cercate in gelateria. Ma come diceva Honoré de Balzac, l'eleganza è la scienza di non fare nulla come gli altri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - I voti ai look: Paltrow quasi "farfallina" (7,5), Misty Copeland e l'improponibile scollatura (5), Chalamet gelataio (6,5)

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