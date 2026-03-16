I VIOLet firmano per Ghost Record in arrivo il terzo album

I VIOLet, band di Progressive Rock, hanno firmato un contratto con la Ghost Record, etichetta discografica. La casa di produzione ha comunicato che il trio sta lavorando al loro terzo album, che sarà pubblicato a breve. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale della label, senza ulteriori dettagli sui tempi di uscita o sui contenuti del nuovo lavoro.

La Ghost Record label è orgogliosa di annunciare il nuovo ingresso in roster per i Progressive Rock VIOLet. La band, attiva sulla scena musicale dal 1999, ha da poco pubblicato il nuovo singolo “Daddy Sea” che anticipa l’uscita dell’imminente “The Shepard Project”, il loro terzo album. Dichiarazioni della Band: I VIOLet non hanno mai puntato sulla fama, nè sulla gloria. In cuor loro, probabilmente, hanno sempre creduto nel fatto di poter essere in grado di produrre della buona musica. Forse, non propriamente commerciale, ma di certo inseribile in un filone “prog oriented” che poteva senza dubbio abbracciare una buona fetta di ascoltatori. Purtroppo, c’è sempre stata poca. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - I VIOLet, firmano per Ghost Record, in arrivo il terzo album Articoli correlati Endless nuovo album in arrivo per Ghost Record“And Here Is The Darkness”, è il nuovo album degli Endless che verrà pubblicato in digitale a partire da Venerdì 13 Febbraio. Hellden, primo singolo in arrivo per Ghost RecordGli Hellden firmano per Ghost Record e pubblicheranno a metà Febbraio il primo singolo “Cyrcles” che verrà incluso nell’Ep di debutto in fase di...