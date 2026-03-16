I tifosi sulle barricate | Capienza | se non ci sarà via libera scatenerete tutta la nostra rabbia

Prima del calcio d’inizio di Prato-Siena, i tifosi della Curva Ferrovia si sono radunati fuori dal Lungobisenzio per protestare contro il mancato aumento della capienza dello stadio. La protesta è avvenuta in risposta alla mancata liberazione delle restrizioni, con i supporter che hanno espresso la loro rabbia, sottolineando che se non ci sarà un cambiamento, scaturirà una forte reazione.

Promessa mantenuta. Come aveva preannunciato, la Curva Ferrovia Matteo Ventisette si è radunata, prima del fischio d’avvio di Prato-Siena, fuori dal Lungobisenzio per protestare per il mancato ampliamento della capienza massima dello stadio in tempo per il derby con i bianconeri. Al presidio hanno partecipato in oltre un centinaio fra ultras e tifosi comuni. Bandiere, cori e striscioni: obiettivo far sentire la propria voce dopo gli sviluppi in settimana sul fronte stadio, con tanti sostenitori biancazzurri costretti a restare fuori visto il sold out raggiunto già nella giornata di martedì, poche ore dopo il via della prevendita. "E’... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I tifosi sulle barricate: "Capienza: se non ci sarà via libera, scatenerete tutta la nostra rabbia" Articoli correlati Impianti eolici, è protesta. Italia Nostra sale sulle barricate. Dura lettera ai MinisteriLettera di Italia Nostra al Ministero dell’Ambiente, firmata dall’avvocata Valeria Passeri, sulle osservazioni nell’ambito della procedura di... Capienza dello stadio Lungobisenzio, se ne riparla il 18 marzo. Chiosco bar: via liberaPrato, 13 marzo 2026 – Semaforo verde per la ricollocazione temporanea del box chiosco bar provvisorio, mentre dell’ampliamento della capienza... ESULTANZA SOTTO IL SETTORE #shorts #ultras