I sapori della Valle Trompia No alla grande distribuzione | L’artigianato la nostra forza

Nella Valle Trompia, tra i monti e le aziende metallurgiche, si trova un angolo di provincia dove la tradizione equina continua a vivere e a evolversi. Qui, i produttori locali si oppongono alla grande distribuzione, puntando sull’artigianato come elemento centrale della loro identità. La lotta per preservare le tecniche tradizionali si concretizza in iniziative e scelte consapevoli da parte degli imprenditori della zona.

VILLA CARCINA (Brescia) C’è un angolo di provincia, nella bella valle Trompia, incastonata tra i monti e le aziende metallurgiche, dove la tradizione equina resiste e si rinnova. Alla salumeria “Porta” di Villa Carcina la filosofia è chiara: niente grande distribuzione. Qui non troverete prosciutto cotto o mortadella prodotti da grandi salumifici. In vetrina troneggiano i prodotti di una volta, a cominciare dal salame rosa: antica variante bresciana della mortadella. Non si vende solo carne di cavallo, ma pure altri grandi prodotti. Ci sono l’affettato di quinto quarto, la nduja di cavallo e il cotequino: la variante del cotechino valtrumplino a base equina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I sapori della Valle Trompia. No alla grande distribuzione: "L’artigianato la nostra forza" Articoli correlati Leggi anche: Chiude l'ultimo negozio del borgo a Salvitelle: la sindaca scrive alla grande distribuzione Chiude l’ultimo negozio del borgo, sindaca scrive alla grande distribuzioneTempo di lettura: 2 minuti Qualche giorno fa ha chiuso i battenti anche l’ultimo negozio di alimentari. Approfondimenti e contenuti su Valle Trompia Discussioni sull' argomento I sapori della Valle Trompia. No alla grande distribuzione: L’artigianato la nostra forza; Festa della Montagna: incontri, sapori e tradizioni fra Bovezzo, Caino e Nave. I sapori della Valle Trompia. No alla grande distribuzione: L’artigianato la nostra forzaVILLA CARCINA (Brescia) C’è un angolo di provincia, nella bella valle Trompia, incastonata tra i monti e le aziende metallurgiche, dove la tradizione equina resiste e si rinnova. Alla salumeria Porta ... ilgiorno.it Dalla Valle Camonica alla Valle Trompia, pedalare che passione!Nelle vallate della provincia di Brescia, dai monti della Valle Camonica che culminano con Pontedilegno-Tonale alla Valle Sabbia che scende verso il lago d’Idro e alla Valle Trompia, a diverse ... tgcom24.mediaset.it Modifiche alla viabilità – via Santa Maria Si informa che a decorrere da lunedì 9 marzo 2026 avranno inizio i lavori di sistemazione di Via Santa Maria del Giogo, a cura della Comunità Montana di Valle Trompia La durata prevista dell’intervento è di 30 gio - facebook.com facebook