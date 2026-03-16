I ROSSOBLU RIMONTANO LO SVANTAGGIO POI SI FANNO RIAGGUANTARE Tra Vigor e L’Aquila un pari scoppiettante

Nella partita tra Vigor Senigallia e L’Aquila, le due squadre si sono affrontate in un incontro ricco di emozioni. La Vigor ha recuperato uno svantaggio iniziale, ma nel corso del match si è vista riagguantare, portando a casa un pareggio. La gara si è conclusa con il risultato di 2-2, con entrambe le formazioni che hanno mostrato determinazione e intensità sul campo.

vigor senigallia 2 l’aquila 2 VIGOR (3-4-1-2): Perini 6,5, Tomba 6,5 (25’st Bucari 6,5), Magi Galluzzi E. 6,5, Urso 6,5, De Marco 6,5, Grandis 7, Caprari 6 (38’st Magi Galluzzi P. s.v.), Beu 6 (19’st Shkambaj 7), De Feo 8, Braconi 6,5, Alonzi 6 (19’st Subissati 6). All. Clementi L’AQUILA 1927 (4-4-2): Michielin 6, Cioffredi 5,5 (17’st Astemio 6), Tomas 5,5, Brunetti 6, Trifelli 6,5, De Grazia 6 (23’st Toure 6), Mantini 6,5, Pandolfi 7,5 (17’st Vecchione 6,5), Konate 6 (40’st Ruggero s.v.), Di Renzo 5,5, Sparacello 7,5. All. Chianese ARBITRO: Zamagna di Saronno RETI: 13’st Pandolfi (L), 28’st De Feo (V), 37’st Shkambaj (V), 42’st Sparacello (L) NOTE: Spett. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I ROSSOBLU RIMONTANO LO SVANTAGGIO, POI SI FANNO RIAGGUANTARE. Tra Vigor e L’Aquila un pari scoppiettante Articoli correlati Si fanno trainare dall’auto con lo slittino, poi lo schianto: muoiono giovanissimeUna giornata segnata dal gelo e dal desiderio di svago si è trasformata in tragedia durante la violenta ondata di maltempo che ha colpito gli Stati... Futsal, serie C1: la Vigor si ferma sul pari, 3-3 al Palamaira contro l’Oratorio San VincenzoLa ventunesima giornata del campionato di serie C1 di futsal ha visto la PGS Vigor San Cataldo costretta a condividere i punti con l’Oratorio San...