Luca Senigagliesi ha segnato un gol importante, mettendo in evidenza la sua qualità come giocatore della Spal. La sua classe è nota, ma questa occasione ha mostrato ancora una volta la sua capacità di influenzare la partita. Un momento che resterà impresso tra le azioni più significative dell'incontro. La partita si è conclusa con questa grande prova del centrocampista.

Che gol, Luca Senigagliesi! La classe del giocatore spallino non è mai stata oggetto di discussione, ma se si deve individuare una pedina che ha scintillato più delle altre il nome è il suo. "Ringrazio dei complimenti – risponde sorridente in sala stampa – ma a mio avviso la giornata eccezionale l’abbiamo avuta nel collettivo. Siamo partiti come ci aspettavamo, con la massima concentrazione e abbiamo portato a casa il successo. Nel secondo tempo si giocava più palla lunga quindi ci siamo un po’ coperti per essere più tranquilli e sperare poi in qualche ripartenza". Conferma il giocatore spallino che qualcosa di diverso durante la settimana di preparazione si è percepito: "E’ stata una settimana simile alle altre – spiega – anche se un po’di tensione si respirava, ma tensione positiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I protagonisti. Carbonaro: "Bravi a crederci sempre»

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