Si è appena conclusa la cerimonia degli Oscar 2026, lasciando il pubblico con molte novità e sorprese. Durante la serata sono stati assegnati premi in diverse categorie a vari film, registi e attori, senza che si siano registrati grandi incidenti o polemiche. Ora si può fare il punto sui vincitori e sugli eventi principali della notte, per chi non ha potuto seguire in diretta.

La notte degli Oscar e passata e adesso arriva il reso conto per chi, non cinofilo, ha passato la notte a dormire e non ha visto cosa è successo e chi ha vinto. Ecco a voi chi sono i vincitori dei premi dell’Academy di quest’anno: Uno dei primi anni in cui mi ritrovo (quasi) totalmente d’accordo con l’Academy. Partiamo dunque, dal premio più ambito. Miglior Film, vince l’Oscar 2026: Una Battaglia Dopo L’altra Qui devo dire che mi trovo d’accordo, sì, la mia preferenza andava su Sentimental Value, un filmone a mio avviso, ma sono felice per questa vittoria, dato che il momento geopolitico si colloca perfettamente come cornice di questa premiazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - I premi degli Oscar 2026

Articoli correlati

Notte degli Oscar 2026: tutti i premi in direttaNerdpool, come ogni anno, segue in diretta la tanto attesa notte degli Oscar! La qualità è altissima, le critiche e le polemiche sono (come sempre)...

Oscar 2026, tutti i premi in direttaLos Angeles, 16 marzo 2026 - Parata di stelle al Dolby Theatre di Los Angeles per la 98esima edizione dei Premi Oscar, ovvero i riconoscimenti che...

Huntrix en la Alfombra Roja de los Oscars® 2026

Una raccolta di contenuti su I premi degli Oscar 2026

Temi più discussi: Tutti i vincitori degli Oscar 2026, la lista completa. FOTO; Tutti i vincitori degli Oscar; Oscar 2026, tutti i vincitori e le vincitrici: i premi e i film di tutte le categorie; Oscar 2026: trionfa ‘Una battaglia dopo l’altra’, tutti i vincitori.

Oscar 2026, tutti i premi: da Michael B. Jordan a KPop Demon HuntersLa 98ª edizione degli Oscar ha consacrato Paul Thomas Anderson, celebrato Michael B. Jordan e premiato il K-pop con Golden: ecco il resoconto completo dei vincitori ... notizie.it

Tutti i premi Oscar della 98ma edizioneEcco tutti i premi della alla 98/a edizione degli Academy Awards: - Oscar per il miglior film alla 98/a edizione degli Academy Awards va a Una battaglia dopo l'altra. (ANSA) ... ansa.it

L'attrice irlandese Jessie Buckley ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in Hamnet. Prima di salire a ritirare il premio, ha abbracciato il marito Freddie Sorensen, il co-protagonista Paul Mescal e la regista Chloé Zhao. Parla - facebook.com facebook

Mai annunciata nei giorni scorsi, Zendaya è apparsa agli Oscar 2026 come presentatrice a sorpresa insieme al suo co-protagonista di The Drama, Robert Pattinson x.com