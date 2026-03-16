I premi degli Oscar 2026

Da 361magazine.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è appena conclusa la cerimonia degli Oscar 2026, lasciando il pubblico con molte novità e sorprese. Durante la serata sono stati assegnati premi in diverse categorie a vari film, registi e attori, senza che si siano registrati grandi incidenti o polemiche. Ora si può fare il punto sui vincitori e sugli eventi principali della notte, per chi non ha potuto seguire in diretta.

La notte degli Oscar e passata e adesso arriva il reso conto per chi, non cinofilo, ha passato la notte a dormire e non ha visto cosa è successo e chi ha vinto. Ecco a voi chi sono i vincitori dei premi dell’Academy di quest’anno:   Uno dei primi anni in cui mi ritrovo (quasi) totalmente d’accordo con l’Academy.   Partiamo dunque, dal premio più ambito. Miglior Film, vince l’Oscar 2026: Una Battaglia Dopo L’altra   Qui devo dire che mi trovo d’accordo, sì, la mia preferenza andava su Sentimental Value, un filmone a mio avviso, ma sono felice per questa vittoria, dato che il momento geopolitico si colloca perfettamente come cornice di questa premiazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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