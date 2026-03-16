I nomi di Dio | parole e musica risuonano nella chiesa di San Donnino

In consonanza con l’esperienza percettiva di uomini e donne che per secoli hanno evocato Dio in chiese, cappelle e santuari, i nomi divini risuonano entro lo spazio sonoro della chiesa di San Donnino, fondata nel secolo XII e restituita dai restauri novecenteschi nella sua veste romanica. Questo spazio si fa protagonista di musica, parole e silenzi non altrimenti ripetibili. “I nomi di Dio” è un progetto dell’ensemble musico-teatrale PerIncantamento. Lo spettacolo propone un’esperienza che unisce arte e spiritualità lungo il filo di una recitazione in forma litanica, con accompagnamento musicale e significativi intermezzi strumentali. Titolo spettacolo: I nomi di Dio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

Concerto di musica da camera del di ottoni nella chiesa di San Martino ai BianchiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Domenica prossima, 8 marzo, dalle 10:45 fino alle 11:30 circa, la Nobile...

Leggi anche: San Cataldo: 120 anni di fede e musica per la Chiesa