I nerazzurri mostrano segni di instabilità mentre gli azzurri si esibiscono in diverse discipline sportive. Un pilota italiano ha conquistato una vittoria in Formula 1, un tennista domina nel circuito internazionale, e la nazionale di rugby ha battuto gli avversari inglesi. Nel baseball, si spera di qualificarsi ai Mondiali, ma per l’Italia di calcio le partite contro Bosnia e Galles creano ansia.

Un pilota italiano ha vinto in F1, uno domina nel tennis, abbiamo battuto gli inglesi a rugby, e sogniamo il mondiale nel baseball ma poi, per andare ai Mondiali di calcio ce la facciamo sotto con Bosnia, Galles e Bosnia. Nulla in confronto alla paura degli interisti in questo momento. *** Il declino è cominciato quando Mandzukic, considerato un 'guerriero', si coprì dal freddo di San Siro con la calzamaglia. Ora l'evoluzione è il calciatore del Notthingam Forest che in tv ha detto di vederci poco per via della crema viso che gli colava sugli occhi. *** Si parla molto della relazione tra l'avvenente Ester Esposito e il calciatore francese Mbappé. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I nerazzurri tremano più degli azzurri

Articoli correlati

Leggi anche: Calciomercato Inter, arriva l’offerta del Barcellona per Cancelo: i nerazzurri ora tremano

Iran e le sue milizie, il conflitto si allarga: la mappa degli alleati armati e degli Stati che ora tremanoL’eliminazione della guida suprema iraniana ha prodotto un effetto immediato e prevedibile: la riattivazione della rete di milizie sciite che da anni...

Approfondimenti e contenuti su nerazzurri tremano

Argomenti discussi: I nerazzurri tremano più degli azzurri.

Atalanta: stop in Nazionale per Mateo Retegui, i nerazzurri tremanoBergamo, 19 marzo 2025 – L’infortunio muscolare che ha tolto alla causa azzurra il bomber Mateo Retegui è una tegola anche per l’Atalanta, in ottica corsa Champions e corsa scudetto. Il club ... sport.quotidiano.net

Dopo Milan e Atalanta ai nerazzurri torna in mente Giroud: i fantasmi del passato ad AppianoQuattro anni fa la squadra nerazzurra perse con il Milan la sfida del si è girato Giraud e dilapidò il vantaggio, arrivando poi a perdere lo scudetto. Il pari con i bergamaschi e la possibile vittor ... msn.com