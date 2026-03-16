I Metallica sono pronti a esibirsi allo Sphere di Las Vegas con lo spettacolo Life Burns Faster. La band terrà otto concerti tra il 24 e il 26 settembre, e poi tra il 1 e il 24 ottobre 2026. Questi concerti rappresentano il debutto del gruppo in questa location. La serie di spettacoli si svolgerà in diversi giorni, con date distribuite nel prossimo anno.

LAS VEGAS – I Metallica debutteranno allo Sphere di Las Vegas con Life Burns Faster, con otto spettacoli previsti il 24 e 26 settembre, e il 1, 3, 15, 17, 22 e 24 ottobre 2026. I biglietti sono in vendita al pubblico su metallica.lnk.toMetallicaSphere. La band, all’avanguardia nelle esperienze dal vivo, ha suonato davanti a milioni di fan in tutto il mondo. L’attuale M72 World Tour, iniziato nella primavera del 2023, ha già raggiunto oltre quattro milioni di spettatori in Europa, Nord America, Pacifico e Medio Oriente, ricevendo ampi consensi per le performance e la produzione. La residency allo Sphere proporrà eventi dal vivo che ripercorreranno il repertorio dei Metallica, arricchiti da tecnologie immersive pensate per far vivere ai fan il suono e l’energia delle esibizioni come mai prima. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I Metallica dal 24 settembre live allo Sphere di Las Vegas

Articoli correlati

Dopo i rumours degli ultimi mesi arriva l’ufficialità: i Metallica hanno annunciato una residency allo Sphere di Las VegasLa band segue le orme degli U2, dei Phish, dei Dead & Company, degli Eagles e dei Backstreet Boys con una una residency allo Sphere.

Mayweather vs Pacquiao: il rematch a settembre al Las Vegas SphereUn rematch tra Floyd Mayweather e Manny Pacquiao cattura l’attenzione del panorama pugilistico globale, con l’ipotesi di un appuntamento a Las Vegas...

Metallica set for residency at Sphere in Las Vegas

Aggiornamenti e notizie su I Metallica dal 24 settembre live allo...

Temi più discussi: I Metallica dal 24 settembre live allo Sphere di Las Vegas -; Equivoco Funko Pop: Trujillo arriva in versione South Park; La scomparsa di Phil Campbell, chitarrista anche dei Motörhead -.

Metallica, live allo Sphere di Las Vegas dal 24 settembre 2026I Metallica saranno allo Sphere di Las Vegas con Life Burns Faster per otto show, a partire dal 24 settembre (24 e 26 settembre, 1, 3, 15, 17, 22 e 24 ottobre 2026). I biglietti saranno in vendita al ... ansa.it

Metallica: annunciata la residency allo Sphere di Las Vegas. Tutte le info e bigliettiI Metallica, all’avanguardia nelle nuove esperienze dal vivo, hanno suonato davanti a milioni di fan in tutti i continenti. Il loro attuale M72 World Tour, iniziato nella primavera del 2023, conta più ... virginradio.it

Metallica allo Sphere: tra record e polemiche sui biglietti I Metallica hanno annunciato una residency da record allo Sphere di Las Vegas, portando il totale dei concerti a 24 date distribuite tra ottobre 2026 e marzo 2027. Nonostante il successo travolgente, la - facebook.com facebook