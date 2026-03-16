i libri scelti da internazionale

Nato a Gerusalemme e cresciuto a Betlemme, lo scrittore palestinese Karim Kattan sta lasciando un segno nel mondo letterario con romanzi dalla scrittura magnetica.L’Eden all’alba è ambientato a Gerusalemme e nei suoi dintorni ed è intriso di poesia pur evocando il dolore e ciò che può separare due esseri che si amano ma allo stesso tempo si detestano. È un romanzo sconvolgente in questi tempi di guerre, odio e distruzione in Medio Oriente. Isaac e Gabriel sono palestinesi. Isaac ama i ragazzi, fa il portiere di notte in un modesto hotel di Gerusalemme e frequenta un diplomatico per ottenere da lui qualche favore. Gabriel, invece, è un angelo, così bello con i suoi occhi azzurri e i riccioli biondi da suscitare l’amore di tutti, uomini o donne, che seduce anche con i suoi disegni. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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