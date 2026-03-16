I leader europei rispondono alla crisi creata dal nuovo conflitto in Medio Oriente

I leader europei si riuniscono in un vertice incentrato sulla crisi aperta dal conflitto nel Medio Oriente. La riunione si svolge in un momento di tensione internazionale, con l’obiettivo di affrontare le conseguenze della situazione e coordinare le risposte tra i paesi membri. La discussione si concentra sui temi legati alla sicurezza, alla gestione delle emergenze e alle implicazioni diplomatiche della crisi.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo La guerra in Medio Oriente – "L'escalation militare in Medio Oriente sta causando instabilità a livello globale e le sue conseguenze negative si fanno già sentire in Europa", si legge nella lettera di convocazione dei 27 capi di Stato e di governo dell'Ue inviata dal presidente del Consiglio europeo, António Costa. I bombardamenti statunitensi e israeliani contro l'Iran iniziati il 28 febbraio e il contrattacco di Teheran con missili lanciati contro la maggior parte dei vicini nella regione del Golfo hanno trascinato di nuovo l'Europa davanti allo spettro dell'ennesima guerra che la riguarda da vicino, costringendo i Ventisette a confrontarsi "sulla nostra risposta e sulle ripercussioni geopolitiche ed economiche". 🔗 Leggi su Today.it

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