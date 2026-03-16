I bonobo si arrabbiano come gli scimpanzé | lo studio spiega che i comportamenti aggressivi dipendono dal genere

Uno studio dell'Università di Utrecht ha analizzato i comportamenti dei bonobo, dimostrando che anche loro mostrano reazioni di rabbia e comportamenti aggressivi, simili a quelli degli scimpanzé. La ricerca ha rilevato che la frequenza di queste aggressioni nei bonobo è paragonabile a quella degli scimpanzé, sfatando l'idea che siano animali particolarmente pacifici o