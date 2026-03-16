I bonobo si arrabbiano come gli scimpanzé | lo studio spiega che i comportamenti aggressivi dipendono dal genere
Uno studio dell'Università di Utrecht ha analizzato i comportamenti dei bonobo, dimostrando che anche loro mostrano reazioni di rabbia e comportamenti aggressivi, simili a quelli degli scimpanzé. La ricerca ha rilevato che la frequenza di queste aggressioni nei bonobo è paragonabile a quella degli scimpanzé, sfatando l'idea che siano animali particolarmente pacifici o
Un studio dell'Università di Utrecht smonta il mito dei bonobo "hippy": la frequenza di aggressioni è pari a quella degli scimpanzé. La differenza è nel genere: tra i bonobo le femmine sono più aggressive e dominanti in una società basata su un sistema matriarcale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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