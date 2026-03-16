I bambini hanno bisogno di chiacchierare ridere piangere nascondersi e giocare Non

Da orizzontescuola.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento al Teatro dell’Osservanza di Imola, Paolo Crepet ha partecipato a un dibattito moderato da Marianna Aprile, conduttrice di La7. L’incontro si è concentrato sul rapporto tra bambini, tecnologia e social network, affrontando il ruolo delle attività quotidiane come chiacchierare, ridere, piangere, nascondersi e giocare nella loro crescita.

Il rapporto tra infanzia, tecnologia e social network è stato uno dei temi centrali dell’incontro che ha visto Paolo Crepet ospite del Teatro dell’Osservanza di Imola, in dialogo con la giornalista e conduttrice di La7 Marianna Aprile. Durante la serata, lo psichiatra e sociologo ha affrontato diversi aspetti legati alla crescita dei giovani e al ruolo sempre più pervasivo degli smartphone nella vita quotidiana, richiamando una preoccupazione che da anni attraversa il suo lavoro divulgativo e clinico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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