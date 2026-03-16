I bambini di una scuola primaria di Novara sono andati al Senato per parlare di diritti e gentilezza

Il 10 marzo 2026, le classi quinte della scuola primaria Rigutini di Sant’Agabio di Novara sono state accompagnate dall’Assessorato all’istruzione e alla gentilezza del Comune di Novara in visita al Senato della Repubblica. L’evento si è svolto a Roma e ha coinciso con l’ottantesimo anniversario del primo voto delle donne. I bambini hanno partecipato a questa iniziativa per discutere di diritti e gentilezza.

La giornata è stata il momento conclusivo di un percorso di educazione civica dedicato alla Costituzione, alla partecipazione e ai diritti, in particolare quelli delle donne. Gli studenti hanno potuto visitare Palazzo Madama, conoscere più da vicino il funzionamento delle istituzioni e sedersi sugli scranni dell’aula del Senato. “Le classi quinte della scuola primaria Rigutini di S.Agabio da anni ci rendono partecipi dei loro progetti,” ha spiegato l’assessore all’istruzione e gentilezza Giulia Negri. “Tutta questa progettualità, ben orchestrata dagli insegnanti è per noi un grande risultato, di educazione civica e di grande impatto sociale, soprattutto perché non esclude nessuno e rende tutti protagonisti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Leggi anche: I piccoli monzesi che oggi sono andati a scuola coi calzini spaiati: una lezione di vita dai bambini di 6 anni Leggi anche: Colpo in una scuola primaria in provincia di Novara: i ladri rubano pc e tablet Aggiornamenti e notizie su I bambini di una scuola primaria di... Temi più discussi: Novara, quasi conclusi i lavori alla scuola Sabin in via Fara; A Novara lezione in lingua dei segni per accogliere il compagno; Presentazione del libro Le Stagioni del tempo di Angela Sepe Novara; Le quinte della scuola Rigutini di Novara in visita al Senato. A Novara una nuova ludoteca inclusiva per i bimbiUn nuovo spazio di 600 metri quadrati, che potrà ospitare oltre cinquanta bambini dai 10 mesi ai 14 anni con disabilità cognitive nell'arco della settimana, dove verranno implementati percorsi ... rainews.it Al Timone di Novara una nuova ludoteca inclusiva per i bimbiUn nuovo spazio di 600 metri quadrati, che potrà ospitare oltre cinquanta bambini dai 10 mesi ai 14 anni con disabilità cognitive nell'arco della settimana, dove verranno implementati percorsi ... ansa.it Novara in memoria ai Caduti al Museo Bardo - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Novara vicinissima a smentire il pronostico, ma l'Imoco ancora una volta emerge alla distanza e vince al quinto x.com