I balneatori protestano a Roma | Nessuno si chiede quale sarà il futuro di un settore strategico

Oggi a Roma una delegazione del movimento spontaneo “Balneatori Incazzati Uniti” ha organizzato una protesta, chiedendo attenzione sulle sorti di un settore considerato strategico. I rappresentanti hanno manifestato il loro disagio e le preoccupazioni riguardo alle decisioni che potrebbero influenzare il futuro delle imprese balneari. La protesta si è svolta in una cornice di scontri con le forze dell’ordine e con il coinvolgimento di operatori del settore.

ROMA – Nella mattinata odierna una delegazione del movimento spontaneo “Balneatori Incazzati Uniti” si è recata a Roma per avviare una protesta nazionale contro la messa a bando delle concessioni balneari e contro quella che definiscono una distorta applicazione della Direttiva Servizi, nota come Direttiva Bolkestein. La mobilitazione nasce da un crescente malcontento all’interno della categoria, già manifestato nelle scorse settimane durante la protesta di Sanremo. I balneari sostengono di essere vittime di una grave ingiustizia che rischia di mettere in ginocchio oltre 30 mila micro-imprese familiari. Secondo il movimento, si tratta in molti casi di imprese costruite nel corso di decenni da famiglie che hanno investito i propri risparmi per realizzare e sviluppare stabilimenti balneari. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I balneatori protestano a Roma: “Nessuno si chiede quale sarà il futuro di un settore strategico” Articoli correlati La Promessa anticipazioni 7 febbraio: Adriano chiede a Catalina quale sarà il loro futuroEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Adriano cerca certezze con Catalina sul loro futuro insieme come genitori. Carnevale ‘gioca’ il suo Napoli Roma: «Azzurri forti ma con gli infortuni è difficile…Malen ha risolto il problema gol. Ecco quale sarà il futuro di Conte»Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma…Svelato il...