Il 16 marzo 2026, Donald Trump ha dichiarato di aver distrutto 7.000 obiettivi e di voler proseguire l’offensiva contro l’Iran. Nel frattempo, Merz e Starmer hanno espresso il loro netto rifiuto a un intervento della NATO nella regione, mentre la premier italiana ha escluso l’invio di navi militari. La questione dello stretto di Hormuz, attraverso cui passa il 20% del petrolio mondiale, resta al centro delle tensioni internazionali.

Washington, 16 marzo 2026 – “ Distrutti 7mila obiettivi. Andiamo avanti ”. Donald Trump non ferma l’offensiva sull’Iran e continua a chiedere ai suoi partner (con velate minacce) di contribuire all’apertura dello stretto di Hormuz attraverso il quale passa il 20% del petrolio mondiale. La richiesta è chiara: tutti gli alleati che traggono benefici dallo Stretto devono agire per la sua riapertura, altrimenti “il futuro per la Nato sarà molto negativo”. The Donald inoltre, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca ha anche aggiunto che “presto annuncerà chi lo ha deluso”. Ma ha già fatto un nome: il Regno Unito. Anche la premier Giorgia Meloni – intervistata da Quarte Repubblica su Rete 4 – ha escluso un intervento italiano: “La situazione di Hormuz e delle basi italiane in Medio Oriente – ha detto – è ora il mio principale problema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hormuz, l’ira di Trump. No di Merz e Starmer all’intervento Nato. Anche Meloni esclude l’invio di navi

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