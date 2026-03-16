Il ministro della Difesa tedesco ha dichiarato che l’Europa non intende coinvolgersi nel conflitto a Hormuz, affermando che “questa non è la nostra guerra”. La risposta arriva dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti aveva lanciato un appello in merito alla situazione nella regione. La posizione dell’Europa si distacca così dalle iniziative di Washington, con alcuni paesi che scelgono di mantenere una posizione di neutralità.

“Questa non è la nostra guerra”, dice Boris Pistorius, ministro della Difesa tedesco, negando che Berlino parteciperà con i propri militari alla scorta di navi nello Stretto di Hormuz; “nessuna missione navale può essere estesa fino a Hormuz”, gli fa eco il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che circa l’estensione dell’Operazione Aspides per la libertà di navigazione dal Mar Rosso a Hormuz nota di credere che “debbano essere rinforzate le missioni all’interno del Mar Rosso, cambiare la missione mi pare complicato”. E da Ottawa il più netto è Mark Carney: “il Canada non partecipa alle operazioni offensive di Israele e degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Hormuz, l’appello di Trump non fa presa. E anche l’Europa si smarca

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