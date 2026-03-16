Il Napoli ha partecipato a una campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione di obesità e sovrappeso, con la presenza di Hojlund che ha condiviso un messaggio sulla salute e l’alimentazione. La squadra ha sostenuto pubblicamente questa iniziativa, coinvolgendo i tifosi e il pubblico generale. La campagna mira a promuovere stili di vita più sani attraverso attività e messaggi dedicati alla prevenzione.

Il Napoli scende in campo anche fuori dal terreno di gioco. Il club azzurro sostiene la campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione di obesità e sovrappeso. E lo fa con Rasmus Hojlund. Il messaggio dell’attaccante nasce dalla collaborazione con la Fondazione Valter Longo e punta a diffondere maggiore consapevolezza sull’importanza di uno stile di vita sano. L’iniziativa, rivolta soprattutto ai giovani e alle famiglie, ha l’obiettivo di promuovere corretta alimentazione, attività fisica e soprattutto prevenzione. Il messaggio di Højlund nella campagna della Fondazione Valter Longo con il Napoli. Nel video pubblicato sui canali della Fondazione, Rasmus Højlund ha invitato chi affronta problemi di obesità o sovrappeso a non sentirsi solo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Hojlund scende in campo per la salute: il messaggio sulla salute e l’alimentazione (VIDEO)

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