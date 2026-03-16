Hockey prato | l’Italia non centra la qualificazione ai Mondiali ma le prestazioni in India sono ottime

L’Italia di hockey su prato ha affrontato due match point in India, entrambi difficili da conquistare, ma non è riuscita a qualificarsi ai Mondiali. Le partite sono state combattute e hanno mostrato buone prestazioni da parte della squadra, anche se il risultato finale non è stato favorevole. La squadra ha dato tutto in campo, senza riuscire a portare a casa la qualificazione.

Ci sono stati due match point, entrambi tutt’altro che semplici, purtroppo l’Italia non è riuscita a sfruttarli. Non arriva purtroppo il pass per i Mondiali di hockey su prato al femminile per la Nazionale tricolore, le azzurre chiudono al quarto posto il torneo di qualificazione a Hyderabad, in India. La squadra guidata da Massimo Lanzano si è ben disimpegnata nel raggruppamento iniziale: il netto successo con l’Austria, la sconfitta con l’Inghilterra ma, soprattutto, la vittoria fondamentale con la Corea del Sud, tutt’altro che scontata, che è valsa il passaggio in semifinale. Bastava il terzo posto per volare alla manifestazione iridata di agosto in Belgio e Olanda, purtroppo il Bel Paese è stato fermato, entrambe le volte di misura (per 1-0), sia dall’India che poi dalla Scozia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey prato: l’Italia non centra la qualificazione ai Mondiali, ma le prestazioni in India sono ottime Articoli correlati Hockey prato, l’Italia giocherà le qualificazioni ai Mondiali femminili: 20 convocate, si vola in IndiaL’Italia parteciperà alle qualificazioni ai Mondiali di hockey su prato femminile, l’appuntamento è a Hyderabad (India) da domenica 8 a sabato 15... Hockey prato femminile, Italia sconfitta di misura dall’India. Resta un’ultima speranza per i MondialiEra una partita difficilissima, contro la seconda testa di serie di questa competizione, la nona forza al mondo. Altri aggiornamenti su Hockey prato Temi più discussi: Hockey prato femminile, l’Italia batte nettamente l’Austria e si rilancia nella corsa alla semifinale; L’Italia femminile di hockey su prato sfida l'India in semifinale al Women’s FIH Hockey World Cup Qualifier 2026 di Hyderabad; Monfalcone ospita la prima giornata del Campionato Under 12 di hockey su prato; La 56° Coppa Italia è di Hockey Trissino. Piegato il Bassano nella finalissima. Hockey prato femminile, niente Mondiali per l’Italia. La Scozia infrange il sognoSi infrange all'ultima opportunità il sogno della Nazionale femminile di hockey su prato di agguantare il pass per i Mondiali che si disputeranno dal 15 ... oasport.it Hockey prato femminile: Italia batte Austria 3-0 e punta alle semifinaliLa Nazionale femminile di hockey su prato ha conquistato una vittoria fondamentale nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2026. Le azzurre si sono imposte per 3?0 sull’Austria, giocando ad Hyderab ... it.blastingnews.com FLASH - CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO UNDER 16 MASCHILE DI HOCKEY SU PRATO Polisportiva Valdagri 0-0 HC Roma #notizie #valdagri #press - facebook.com facebook Bra festeggia le sue squadre di Hockey su prato comune.bra.cn.it/it/news/bra-fe… x.com