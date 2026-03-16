Ho un forte mal di testa E la famosa influencer muore nella diretta coi fan

Durante una trasmissione in diretta, una nota influencer ha improvvisamente segnalato un forte mal di testa, mentre i suoi follower continuavano a commentare la sessione. La donna si è sentita male e, dopo qualche istante, è caduta a terra senza riprendersi. La scena è stata vista da centinaia di utenti collegati in quel momento.

La diretta stava procedendo come tante altre, con centinaia di spettatori collegati e commenti che scorrevano veloci sullo schermo. Era una notte come molte altre nel mondo dei social, dove influencer e venditori digitali restano collegati per ore per mostrare prodotti e convincere gli utenti ad acquistare. All’improvviso, però, qualcosa è cambiato e quella trasmissione si è trasformata in una tragedia davanti agli occhi di chi stava guardando. Durante la live, la donna stava presentando alcuni capi di abbigliamento quando ha iniziato a mostrare segnali di forte malessere. Il video, registrato dagli utenti e rilanciato poco dopo sui social, ha iniziato a circolare rapidamente, attirando l’attenzione di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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