Ho il collo dell’utero accorciato | se mi muovo rischio il parto prematuro?

Una donna alla 30ª settimana di gravidanza ha riferito di aver ricevuto una diagnosi di collo dell’utero accorciato. Le è stato prescritto progesterone e consigliato di riposare. La donna si chiede se muoversi possa aumentare il rischio di parto prematuro. La situazione riguarda il monitoraggio di una condizione che può influire sulla prosecuzione della gravidanza.

Salve, sono alla 30ª settimana e mi è stato diagnosticato un accorciamento del collo dell’utero. Mi hanno dato progesterone e consigliato il riposo. Io però ho già un bimbo di 3 anni e stare davvero a riposo è quasi impossibile. Quanto incide davvero il movimento quotidiano (alzarsi, camminare, occuparsi di un altro figlio) sul rischio di parto prematuro? Grazie mille se vorrà rispondermi. Buongiorno signora, nella sua condizione è molto importante seguire i consigli del medico e rispettare il riposo. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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