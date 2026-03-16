Hiljemark | Una vittoria per chi ama il Pisa

Il capitano del Pisa, Antonio Caracciolo, si è presentato in conferenza stampa con un sorriso evidente, sottolineando la sua soddisfazione per la recente vittoria della squadra. Hiljemark ha commentato che si tratta di un risultato importante per i tifosi e i sostenitori del club. La squadra ha ottenuto un successo che ha coinvolto tutto l’ambiente, con il difensore che ha evidenziato il ruolo dei compagni.

Non ci sono dubbi per indicare il volto del migliore in campo: Antonio Caracciolo. Il capitano del Pisa è intervenuto in conferenza stampa visibilmente sorridente. Poco spazio però per quanto riguarda ai personalismi: "Avrei potuto fare pure il terzo? Sì, è vero. Lo dedico a mia moglie e ai miei figli, quello sì. Ma l’importante è avere vinto". Da qui, il messaggio alla squadra: "Che sia un punto di partenza per le nove finali che ci restano". Spazio giusto per una battuta: "Il premio da migliore in campo da condividere con Moreo? No, me lo tengo". Un breve commento sulla partita: "La partita si era messa bene all’inizio, poi dopo l’espulsione avremmo potuto entrare in un loop negativo, dato il nostro momento, invece abbiamo reagito nel sacrificarci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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