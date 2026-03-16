Hellwatt Festival alla RCF Arena di Reggio Emilia | come comprare i biglietti per il 4 5 e 11 luglio

Il Hellwatt Festival si terrà alla RCF Arena di Reggio Emilia nei giorni 4, 5 e 11 luglio. Sul palco si esibiranno artisti come Kanye West, Travis Scott, Baby Gang, Ice Space e Wiz Khalifa. I biglietti sono disponibili per le tre date, con modalità di acquisto ancora da definire. La manifestazione riunisce performer nazionali e internazionali in un evento musicale di tre giorni.

A luglio 2026 la RCF Arena di Reggio Emilia, la più grande venue all'aperto d'Europa, ospiterà la prima edizione dell'Hellwatt Festival, un festival crossover che punta a ridefinire il modo di vivere la musica live: tre fine settimana di pura energia, a partire da sabato 4 luglio, con grandi star della musica internazionale e non solo, da Kanye West a Travis Scott, passando per Baby Gang, Ice Space, Wiz Khalifa e molti altri. Scopri e acquista i biglietti dei grandi eventi sportivi, e non solo, sulla nuova piattaforma Gazzetta Ticket. La prima edizione dell'Hellwatt Festival si svolgerà nell'arco di cinque giornate, distribuite su tre fine settimane: il 4 e il 5 luglio, l'11 luglio e il weekend del 17 e 18 luglio 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hellwatt Festival alla RCF Arena di Reggio Emilia: come comprare i biglietti per il 4, 5 e 11 luglio Articoli correlati Hellwatt Festival 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia: oggi alle 16.00 aprono le prevendite per il 5 luglioOggi, 18 febbraio, si accende ufficialmente il conto alla rovescia per Hellwatt Festival 2026, il nuovo evento in programma alla RCF Arena di Reggio... Musica – KANYE WEST, TRAVIS SCOTT, SWEDISH HOUSE MAFIA, WIZ KHALIFA, TY DOLLA $IGN, MARTIN GARRIX e tanti altri all’HELLWATT FESTIVAL alla RCF Arena di Reggio EmiliaA luglio 2026 la RCF Arena di Reggio Emilia, la più grande venue outdoor d’Europa con una capienza autorizzata di oltre 100. Contenuti utili per approfondire Hellwatt Festival Temi più discussi: Hellwatt Festival, il programma completo della rassegna della RCF Arena; Nuovi nomi per Hellwatt Festival 2026 alla RCF Arena; Hellwatt Festival 2026: Swedish House Mafia, Travis Scott e Ye a Reggio Emilia; Kanye West arriva in Italia: nasce HELLWATT, il festival con una line-up da fare invidia. Ice Spice, Wiz Khalifa e Offset: oltre Ye e Travis Scott gli altri artisti di Hellwatt FestivalAnnunciata la lineup completa della prima edizione del nuovo festival internazionale che a luglio porterà alla RCF Arena cinque giornate live tra hip hop, pop ed elettronica con produzioni immersive ... rollingstone.it Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in ItaliaA luglio 2026 la RCF Arena di Reggio Emilia sarà il cuore pulsante della musica internazionale con la prima edizione di Hellwatt Festival, un nuovo format destinato a ridefinire il concetto di festiva ... megamodo.com Hellwatt Festival: da lunedì al via le prevendite per Swedish House Mafia #HellwattFestival x.com Hellwatt Festival: da lunedì al via le prevendite per Swedish House Mafia - facebook.com facebook