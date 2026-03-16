Durante la cerimonia degli Oscar 2026, l’attore che interpreta Shane ha parlato dei futuri episodi della serie, anticipando un termine che userebbe per descriverli. Ha rivelato un dettaglio riguardo alla storia di Shane e Ilya, senza entrare in specifici dettagli sui contenuti delle nuove puntate. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino la serie.

L'interprete di Shane, sul red carpet degli Oscar 2026, ha anticipato un dettaglio del prossimo capitolo della storia di Shane e Ilya. La serie Heated Rivalry è diventata un fenomeno mediatico in tutto il mondo e, sul red carpet degli Oscar 2026, il protagonista Hudson Williams ha rivelato con quale parola definirebbe la stagione 2. L'interprete di Shane ha infatti risposto alle domande di Variety parlando dell'esperienza vissuta negli ultimi mesi e di cosa gli riserva il futuro. Una parola per descrivere la stagione 2 Hudson Williams ha rivelato che essere per la prima volta gli Oscar, grazie al successo di Heated Rivalry, è un'esperienza surreale e gratificante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Heated Rivalry 2: Hudson Williams svela la parola con cui definirebbe i nuovi episodi

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