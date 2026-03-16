Harrycuminciamu | la Sicilia del vino riparte unita

Dopo il passaggio del ciclone Harry, il settore vinicolo siciliano si organizza per riprendere le attività. Le aziende della regione si sono riunite per affrontare insieme le sfide del momento, dimostrando solidarietà e unione. I produttori, gli agronomi e le associazioni locali stanno lavorando per ripristinare le coltivazioni danneggiate e sostenere il comparto. L’obiettivo è riavviare la produzione nel rispetto delle esigenze di tutela e sicurezza.

Di fronte alle ferite lasciate dal ciclone Harry, il mondo del vino siciliano risponde con un gesto corale di responsabilità e vicinanza. Tra il 19 e il 23 gennaio scorsi, il violento fenomeno che ha colpito il Mediterraneo – tra i più intensi degli ultimi 25 anni per la costa siciliana – ha messo in ginocchio numerose attività della ristorazione e dell’ospitalità, lasciando segni profondi non solo nelle strutture, ma anche nel tessuto economico e umano del territorio. Da questa consapevolezza nasce Harrycuminciamu, simbolo di ripartenza e di comunità. Su iniziativa di Assovini Sicilia prende vita una grande degustazione solidale aperta al pubblico, in programma sabato 28 marzo nella prestigiosa cornice del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, a Catania, dalle ore 16:00 fino alle 22. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Harrycuminciamu: la Sicilia del vino riparte unita Articoli correlati Aree interne, vino e olio: la Campania riparte dai territoriLe aree interne, il mondo agricolo, le filiere del vino e dell’olio tornano al centro dell’agenda regionale campana. Sindacato giornalisti Sicilia: Piscitello guida la sfida per unitàLa sfida di Piscitello: un sindacato per tutti i giornalisti siciliani Rino Piscitello, giornalista e politico palermitano, è stato nominato nuovo... Tutti gli aggiornamenti su Harrycuminciamu la Sicilia del vino... Temi più discussi: Harrykuminciamu, a Catania il 28 marzo degustazione solidale a favore delle imprese colpite dal ciclone; Harrycuminciamu: a Catania il vino sostiene la ripartenza dopo il ciclone; Anas: traffico bloccato lungo la SS 194 Ragusana per mezzo ribaltato a Lentini. HARRYKUMINCIAMU: la Sicilia del vino riparte unitaDi fronte alle ferite lasciate dal ciclone Harry, il mondo del vino siciliano risponde con un gesto corale di responsabilità e vicinanza. Tra il 19 e il 23 gennaio scorsi, il violento fenomeno che ha ... guidasicilia.it Il vigneto del futuro: la Sicilia del vino alle prese con la rivoluzione sostenibileQuest’anno la siccità non si è abbattuta sui vigneti siciliani con la stessa violenza del 2024, ma i problemi sono tutt’altro che scongiurati. Il futuro del riscaldamento globale dipende dalle ... huffingtonpost.it L'avviso #meteo della Protezione civile regionale siciliana: allerta arancione nella #Sicilia orientale, si prepara una giornata di spiccato #maltempo tra piogge intense e forti venti, per domani martedì 17 Marzo - facebook.com facebook