Una famiglia del bosco è al centro di un caso che coinvolge l’amministrazione, gli operatori e la difesa legale. La scoperta di immagini e dati è stata fatta attraverso il cellulare della zia dei bambini, e si sa che tutto è stato registrato. La vicenda ha suscitato dibattito pubblico e si attendono ulteriori sviluppi.

Il caso della cosiddetta famiglia del bosco continua a essere al centro di un confronto tra amministrazione, operatori e difesa legale. I tre bambini del bosco, figli di Nathan e Catherine, si trovano da mesi in una casa famiglia a Vasto, dove sono stati accolti a partire dal 20 novembre 2025. Dal punto di vista economico, la permanenza dei minori nella struttura sta comportando un impegno rilevante per il Comune di Palmoli. Per i mesi di gennaio e febbraio sono stati liquidati 14.396 euro, a cui si aggiungono 10.248 euro già corrisposti per novembre e dicembre. La spesa complessiva supera quindi i 24 mila euro, a copertura dell’accoglienza residenziale fino al 30 giugno, termine collegato alle risorse disponibili in bilancio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Hanno registrato tutto”. Famiglia del bosco, la scoperta nel cellulare della zia dei bambini

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