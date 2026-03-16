Ha minacciato con una bottiglia rotta un agrigentino e gettato per terra minorenne | ricoverato il migrante che ha creato il caos

Un migrante nigeriano è stato ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo aver causato disordini nel centro storico, tra le vie Saponara e Serroy. Sabato pomeriggio, l’uomo ha minacciato un agrigentino con una bottiglia rotta e ha gettato a terra un minorenne, scatenando una situazione di tensione nella zona. La polizia è intervenuta per gestire la situazione.

È stato ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è stato portato sabato pomeriggio, il nigeriano (non tunisino come scritto in precedenza) che ha creato il caos fra le vie Saponara e Serroy, nel centro storico della città dei Templi. L'immigrato avrebbe prima minacciato un agrigentino con una bottiglia di vetro rotta e poi avrebbe gettato per terra e palpeggiato una minore. Importuna una dodicenne e viene messo in fuga dagli abitanti del quartiere: migrante finisce in ospedale in codice rosso A salvare la minorenne, più passanti e residenti che - sentendo le urla - si sono subito precipitati. Come già ricostruito da AgrigentoNotizie, il nigeriano trentenne, cercando di scappare, si sarebbe rifugiato in un immobile. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

"Ha minacciato con una bottiglia rotta un agrigentino e gettato per terra la 12enne": ricoverato il migrante che ha creato il caosÈ stato ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è stato portato sabato pomeriggio, il nigeriano (non tunisino come scritto in...

Figlio di una vittima delle stragi di mafia e narcotrafficante: ecco chi ha minacciato il nuovo pentito dell'AgrigentinoHa quarantadue anni, è figlio di una delle vittime della seconda strage di Porto Empedocle e porta sulle spalle un passato pesante, fatto di condanne...

Una raccolta di contenuti su Ha minacciato con una bottiglia rotta...

Temi più discussi: Aggredisce un rider con una bottiglia e lo minaccia con un coltello. Poi ruba un’altra bici, arrestato 18enne; Ha minacciato con una bottiglia rotta un agrigentino e gettato per terra minorenne: ricoverato il migrante che ha creato il caos; Con una bottiglia di vetro rotta semina il panico sull'autobus in corso Grosseto: arrestato un 20enne; Operatore di Aprica insultato e minacciato: Perché il furgoncino 'bloccava' la strada.

Minaccia residenti con una bottiglia e palpeggia studentessa, fermato immigratoMomenti di forte tensione si sono registrati nel pomeriggio di sabato nel centro storico di Agrigento, tra via Serroy e Salita Gubernatis. Protagonista un trentenne nigeriano con disturbi psichici. L’ ... grandangoloagrigento.it

Sul bus Gtt con una bottiglia di vetro rotta, panico tra i passeggeri: arrestato 20enne a TorinoTORINO – Panico e sconcerto tra i passeggeri della linea 10 Gtt quando un giovane di 20 anni senza fissa dimora è salito sul bus, nelle vicinanze di corso Grosseto, brandendo una bottiglia di vetro ... quotidianopiemontese.it

Sempre più furti nei supermercati: il racconto di un vigilante minacciato col coltello - facebook.com facebook

avevo capito che fosse lui quello minacciato… x.com