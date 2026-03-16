Ha minacciato con una bottiglia rotta un agrigentino e gettato per terra la 12enne | ricoverato il migrante che ha creato il caos

Un migrante nigeriano è stato ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo aver minacciato con una bottiglia rotta un agrigentino e aver gettato a terra una ragazza di 12 anni. L'episodio si è verificato nel centro storico della città dei Templi, tra le vie Saponara e Serroy, causando scompiglio tra i residenti. La situazione è terminata con l'intervento delle forze dell'ordine.

È stato ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è stato portato sabato pomeriggio, il nigeriano (non tunisino come scritto in precedenza) che ha creato il caos fra le vie Saponara e Serroy, nel centro storico della città dei Templi. L'immigrato avrebbe prima minacciato un agrigentino con una bottiglia di vetro rotta e poi avrebbe gettato per terra e palpeggiato una dodicenne. Importuna una dodicenne e viene messo in fuga dagli abitanti del quartiere: migrante finisce in ospedale in codice rosso A salvare la minorenne, più passanti e residenti che - sentendo le urla - si sono subito precipitati. Come già ricostruito da AgrigentoNotizie, il nigeriano trentenne, cercando di scappare, si sarebbe rifugiato in un immobile. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Figlio di una vittima delle stragi di mafia e narcotrafficante: ecco chi ha minacciato il nuovo pentito dell'AgrigentinoHa quarantadue anni, è figlio di una delle vittime della seconda strage di Porto Empedocle e porta sulle spalle un passato pesante, fatto di condanne...

“Il Venezuela? Trump ha creato una bolla finanziaria di cui aveva un disperato bisogno”. Ecco chi ha già guadagnato con la mossa del tycoonDietro l’intervento muscolare degli Stati Uniti c’è un Paese alle prese con un debito fuori controllo, un dollaro indebolito e una finanza che regge...

Tutti gli aggiornamenti su Ha minacciato con una bottiglia rotta...

Temi più discussi: Aggredisce un rider con una bottiglia e lo minaccia con un coltello. Poi ruba un’altra bici, arrestato 18enne; Con una bottiglia di vetro rotta semina il panico sull'autobus in corso Grosseto: arrestato un 20enne; Ha minacciato con una bottiglia rotta un agrigentino e gettato per terra la 12enne: ricoverato il migrante che ha creato il caos; Operatore di Aprica insultato e minacciato: Perché il furgoncino 'bloccava' la strada.

Sul bus Gtt con una bottiglia di vetro rotta, panico tra i passeggeri: arrestato 20enne a TorinoTORINO – Panico e sconcerto tra i passeggeri della linea 10 Gtt quando un giovane di 20 anni senza fissa dimora è salito sul bus, nelle vicinanze di corso Grosseto, brandendo una bottiglia di vetro ... quotidianopiemontese.it

Con una bottiglia di vetro rotta semina il panico sull'autobus in corso Grosseto: arrestato un 20enneQuando l'agente lo ha avvicinato con l'intento di calmarlo, il giovane ha iniziato a inveire contro di lui minacciandolo per poi scagliare fuori dal finestrino la bottiglia di vetro rotta che teneva i ... torinotoday.it

Sempre più furti nei supermercati: il racconto di un vigilante minacciato col coltello - facebook.com facebook

avevo capito che fosse lui quello minacciato… x.com