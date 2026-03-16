HC Sannio sconfitta dal Teramo | settimana di sosta con bivio cruciale per la guida tecnica

Nel campionato di serie A Silver, il club di Benevento, gestito da Prime Service, ha perso l'ultima partita contro il Teramo, che si è giocata nella quarta giornata del girone di ritorno. La sconfitta segna una battuta d’arresto per la squadra sannita, che ora si trova di fronte a una settimana di sosta prima di affrontare i prossimi impegni. La situazione sulla panchina resta al centro dell’attenzione.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Club di Benevento, targato Prime Service, cede contro il Teramo nell’ultima gara valida per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di serie A Silver. Il team sannita, ancora guidato da Mr. Nicolas Sintas, è ora atteso da una settimana di sosta durante la quale saranno valutate tutte le opzioni in vista delle due delicatissime gare in ottica salvezza contro il Chieti ed Girgenti che seguiranno la pausa per le festività pasquali, prossime avversarie dopo la difficilissima trasferta di Camerano, attuale team capolista del campionato insieme alla formazione siciliana dell’ Haenna. La sfida contro il Teramo ha visto il successo del team abruzzese per 33 a 28 in una contesa che ha evidenziato per l’ennesima volta i soliti limiti e tutta l’inesperienza dei sanniti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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