Gunnar | il Golden che si sdraia per le scarpe da passeggio

Un Golden Retriever di nome Gunnar si è lasciato tranquillamente mettere delle scarpe protettive per le zampe nel salone di casa, restando immobile sulla schiena mentre il suo proprietario le applicava. Il cane ha dimostrato grande pazienza durante questa operazione, senza mostrare segni di fastidio o disagio. La scena si è svolta nel comfort dell’abitazione, con Gunnar che si è lasciato gestire senza opporsi.

Un Golden Retriever di nome Gunnar ha dimostrato una pazienza eccezionale mentre il padre gli applicava delle scarpe protettive per le zampe, restando immobile sulla schiena nel salone della casa. La scena si svolge nell’abitazione della famiglia Harris, dove il cane percepisce l’uscita dei calzari come segnale inequivocabile che la passeggiata sta per iniziare. Il video, diventato virale con oltre 2.300 like, cattura un momento di interazione domestica in cui l’animale coopera attivamente al processo di preparazione, dimostrando una disciplina rara per un cane che solitamente tende all’eccitazione prima dell’uscita. Mentre il padre lavora sulle zampe anteriori e posteriori, Gunnar non si muove né cerca di scappare, mantenendo una posizione supina o laterale a seconda del bisogno del genitore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gunnar: il Golden che si sdraia per le scarpe da passeggio Articoli correlati Corre verso le auto e si sdraia sull'asfalto: agente la afferra un istante prima dell'impattoFermo, 20 Febbraio 2026 - Il rumore dei freni stridenti sull’asfalto e una figura distesa sulla carreggiata mentre un’auto sopraggiunge a pochi metri. Mirco Antenucci: “Oggi gestisco le case che compravo da calciatore. Il primo regalo? Scarpe oscene”Mirco Antenucci, ex attaccante con oltre 200 gol in carriera, racconta a Fanpage.