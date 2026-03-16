Stasera su Sky Cinema Uno HD e NOW vengono trasmessi tre film: alle 21, Dead of Winter, seguito da FaceOff e Blade Runner Director’s Cut. La programmazione include un mix di generi, con un thriller, un film d’azione e un classico di fantascienza. La guida TV copre le proposte di questa sera, offrendo agli spettatori un’opportunità di scegliere tra diversi stili cinematografici.

Sky e NOW propongono i film stasera in TV con Blade Runner Director’s Cut, FaceOff e il thriller Dead of Winter tra fantascienza e azione Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) arriva Dead of Winter, thriller carico di tensione con Emma Thompson protagonista. La storia segue Barb, una donna che decide di avventurarsi tra i paesaggi innevati del Minnesota per onorare l’ultimo desiderio del marito scomparso. Quella che dovrebbe essere. su Digital-News.it Sky e NOW propongono i film stasera in TV con Blade Runner Director’s Cut, FaceOff e il thriller Dead of Winter tra fantascienza e azione. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) arriva Dead of Winter, thriller carico di tensione con Emma Thompson protagonista. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Dead of Winter, Lunedi 16 Marzo 2026

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