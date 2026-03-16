Nella giornata di oggi si sono verificati nuovi scontri tra sostenitori e oppositori del referendum, con insulti e tensioni che hanno coinvolto diverse aree della città. Prima del voto, sono stati registrati episodi di guerriglia urbana e manifestazioni organizzate in modo contrastante tra loro. Nel frattempo, il ministro dell’istruzione ha emesso un richiamo alle scuole per mantenere l’ordine e garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Roma, 16 marzo 2026 – Se la politica è la prosecuzione della guerra con altri mezzi, questa campagna referendaria ha ormai sdoganato le armi non convenzionali. Il confronto procede come da copione, ma a colpi di machete. Tra frecciate avvelenate, polemiche pretestuose e cadute di stile, il quadro è chiaro: quando non è guerra aperta, è guerriglia senza quartiere. Il caso del giorno è servito su un piatto d’argento dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sui social un fotomontaggio della premier nei panni di una paziente psichiatrica, mentre un medico le domanda: “E dimmi Giorgia, questi magistrati che liberano spacciatori e pedofili sono qui in questa stanza con noi?”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerriglia sul referendum, altri veleni e insulti prima del voto. E Valditara richiama le scuole

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