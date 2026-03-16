Guerrieri - La regola dell' equilibrio stasera su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann

Ritorna stasera, lunedì 16 marzo, su Rai 1 la nuova serie co-prodotta da Rai Fiction, Guerrieri - La regola dell'equilibrio, il legal drama in quattro serate liberamente ispirato ai romanzi di Gianrico Carofiglio. Dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana, che ha incollato allo schermo 3,9 milioni di spettatori vincendo la serata con lo share al 22.7%, Alessandro Gassmann torna a vestire i panni dell'avvocato barese Guido Guerrieri. Il protagonista, un uomo di successo ma segnato da un’ironica malinconia, continua a dividersi tra le aule di tribunale, gli allenamenti al sacco da boxe e il difficile distacco dalla moglie Sara, in un percorso umano e professionale alla ricerca di un nuovo, precario equilibrio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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