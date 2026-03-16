Lunedì 23 marzo 2026 andrà in onda la terza puntata di Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, la serie tv trasmessa su Rai 1. La narrazione segue le vicende di un avvocato residente a Bari, interpretato da Alessandro Gassmann, che si trova ad affrontare una crisi personale dopo la fine del suo matrimonio. La serie, in programmazione da quattro settimane, continua a raccontare le sfide del protagonista.

© US Rai Ogni lunedì sera, per quattro settimane, i telespettatori di Rai 1 sono invitati a seguire le vicende di Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, la nuova serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di un avvocato, residente a Bari, in crisi dopo la fine del suo matrimonio. Di seguito le anticipazioni di ogni episodio, aggiornate di settimana in settimana. Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, anticipazioni terza puntata. 1×03 – Colpevole: Angelo, barman del Chelsea e pupillo di Nadia, proprietaria del locale che per Guido è diventato una seconda casa, viene accusato di omicidio. La vittima è la sua vicina di casa, la biologa Elena Longo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, anticipazioni terza puntata di lunedì 23 marzo 2026

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