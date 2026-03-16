In vista del Consiglio europeo del fine settimana, la commissaria europea ha dichiarato che si punta a far rispettare gli accordi già presi dall'Ungheria. L’obiettivo è convincere il paese a conformarsi agli impegni assunti. La discussione riguarda le questioni legate alla guerra in Ucraina e alle posizioni politiche dell’Ungheria rispetto alle decisioni europee. La questione sarà al centro dei lavori della riunione.

Tempo Scooter. Rincari di benzina, frutta e verdura? "Ce stanno a prova'." (Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 "In vista del Consiglio europeo del fine settimana, speriamo di spingere l'Ungheria ad accettare o, meglio, a rispettare gli accordi che ha già preso. Il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen stanno gestendo questa situazione”. Lo dice l'Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Tempo Scooter. Rincari di benzina, frutta e verdura? "Ce stanno a prova'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Guerra Ucraina, Kallas: Spingeremo l'Ungheria a rispettare gli accordi

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