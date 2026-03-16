Guerra Ucraina Kallas | Spingeremo l' Ungheria a rispettare gli accordi – Il video

In vista del Consiglio europeo di fine settimana, si discute della posizione dell'Ungheria riguardo agli accordi presi in relazione alla guerra in Ucraina. La commissaria europea ha dichiarato che si intende esercitare pressioni affinché Budapest rispetti gli impegni assunti. La questione coinvolge direttamente le decisioni europee sul sostegno ai paesi coinvolti nel conflitto.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 "In vista del Consiglio europeo del fine settimana, speriamo di spingere l'Ungheria ad accettare o, meglio, a rispettare gli accordi che ha già preso. Il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen stanno gestendo questa situazione”. Lo dice l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social di un deputato di Avs, l’ira di FdI: «La rimuova, è linguaggio da hater» «Aspetto le... 🔗 Leggi su Open.online

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