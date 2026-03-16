In Thailandia, alcuni turisti campani sono stati costretti a rifugiarsi in bunker a causa di un conflitto in corso. Tra loro ci sono giovani che si sono trovati spaventati e impossibilitati a lasciare la zona. La situazione ha creato disagi e blocchi improvvisi per i visitatori provenienti dalla regione campana. La notizia si riferisce a un episodio di caos e tensione nel paese asiatico.

"> Caos in Thailandia per i Turisti Casertani Bloccati. Il conflitto in Medio Oriente ha generato disagi in tutto il mondo, toccando anche i turisti italiani. È il caso di tre ragazzi di Caserta che si sono trovati bloccati in Thailandia, riuscendo a rientrare a Napoli solo dopo un’odissea che ha messo a dura prova la loro pazienza e il loro spirito di avventura. Un’Incredibile Odissea tra Allarmi e Voli Cancellati. Arrivati in Thailandia il 18 febbraio, con un rientro previsto per il 6 marzo, i giovani turisti hanno vissuto un’esperienza da incubo. Secondo quanto riportato all’agenzia Ansa, il loro volo di ritorno da Phuket a Abu Dhabi è stato cancellato ben due volte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Guerra in Thailandia: turisti campani in bunker, giovani spaventati e bloccati.

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