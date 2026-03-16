Guerra in Iran Trump sugli alleati | Non ci sono quando servono lo dico da anni – Il video

Il 16 marzo 2026 un video mostra un dirigente statunitense che afferma che gli alleati spesso non sono presenti quando sono necessari, sostenendo che gli Stati Uniti non hanno bisogno di nessuno e che possiedono l’esercito più forte del mondo. Le dichiarazioni sono state diffuse da Washington e riguardano la posizione degli Stati Uniti rispetto ai loro alleati in relazione alle questioni di sicurezza internazionale.

(Agenzia Vista) Washington, 16 marzo 2026 "La verità è che non abbiamo bisogno di nessuno. Siamo la nazione più forte del mondo, abbiamo di gran lunga l'esercito più potente del mondo. Non abbiamo bisogno di loro.Tuttavia, è interessante. in alcuni casi lo faccio quasi non perché ne abbiamo bisogno, ma perché voglio vedere come reagiscono. Dico da anni che se mai avessimo bisogno di loro, non ci sarebbero. Non tutti, ma molti non ci sarebbero. Sono rimasto molto sorpreso dal Regno Unito", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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