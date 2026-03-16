Il 16 marzo 2026, a Roma, Donald Trump ha commentato la possibilità che Israele possa utilizzare armi nucleari, affermando che il paese non lo farebbe mai. La dichiarazione è arrivata in risposta a una domanda specifica sulla questione nucleare, senza ulteriori dettagli o approfondimenti. La discussione si inserisce nel quadro delle tensioni internazionali legate al conflitto in Iran.

Roma, 16 marzo 2026 - "Israele non lo farebbe. Israele non lo farebbe mai " . Donald Trump ha risposto così a chi gli chiedeva di un possibile uso dell'arma nucleare da parte di Israele. Secondo varie stime, Israele ha 100 testate nucleare mentre l'Iran nemmeno una. David Sacks, responsabile della Casa Bianca per l'intelligenza artificiale e la crittografia, in un'intervista ha recentemente messo in guardia dalla possibilità di rimanere invischiati in un conflitto prolungato, affermando che "bisogna preoccuparsi che Israele intensifichi la guerra contemplando l'uso di un'arma nucleare". Le dichiarazioni di Trump fra l’altro giungono dopo che ieri aveva affermato che Stati Uniti e Israele condividono ampiamente gli stessi obiettivi militari, pur riconoscendo che potrebbero non essere identici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran: la domanda sul possibile uso dell’atomica da parte di Israele e la risposta di Trump

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