Il governo sta lavorando a un bonus destinato a ridurre gli effetti dei rincari energetici, mentre Elly Schlein ha rivisto le sue posizioni sulle accise mobili, definendosi ora “sovranista”. La proposta del governo mira a sostenere le famiglie e le imprese colpite dall’aumento dei costi, senza comunque entrare nei dettagli delle misure specifiche. La discussione riguardo alle strategie contro il caro-energia continua a essere al centro dell’attenzione politica.

Mentre Elly Schlein si riscopre "sovranista" e rilancia sulle accise mobili, il governo ha in mente una ricetta diversa per contrastare il caro-energia. E, quindi, nonostante le aperture degli scorsi giorni, la soluzione - allo studio dell'esecutivo - è un nuovo bonus anti-rincari, da corrispondere direttamente alle famiglie che ne hanno più bisogno, come quelle con Isee inferiore a 15mila euro. Uno schema che prevedrebbe anche sgravi fiscali a favore delle aziende più in difficoltà, martellate da rincari e problemi di export, dopo l'intervento degli Stati Uniti e di Israele in Iran e la conseguente chiusura da parte del regime degli ayatollah dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Guerra, il governo studia un bonus contro i rincari

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