Le piccole e medie imprese del territorio stanno affrontando una crisi che si fa sempre più pesante, con ordini in calo del 40 per cento. Nel frattempo, i costi di energia e materiali continuano a salire, raggiungendo livelli record. Questa combinazione di fattori rischia di mettere a dura prova la tenuta delle aziende che operano nel settore.

Rischia di essere la tempesta perfetta quella che si va delineando per le piccole e medie imprese del territorio. L’aumento dei prezzi determinato dalla guerra in Iran, infatti, va ad aggiungersi alla delicata situazione della nostra economia, almeno per come questa è stata fotografata dall’Ufficio Studi di Cna attraverso l’indagine congiunturale elaborata assieme alla Camera di Commercio. Ordini in calo per il 40% delle imprese del campione ed in aumento per solo il 9%, fatturato giù per il 36% e in crescita per il 7%. Ancora, produzione in diminuzione per un’azienda su tre (in aumento per l’11%) con investimenti previsti in aumento per appena il 7% delle imprese, con una occupazione comunque abbastanza stabile (85%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guerra e imprese: "Ordini in calo del 40%. Per energia e materiali rincari da record"

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