Gubbio | errori individuali costano la partita Striscia positiva interrotta ma la squadra c’è

Durante la partita a Gubbio, alcuni errori individuali hanno determinato la sconfitta, interrompendo una striscia positiva della squadra. La formazione schierata con il modulo 3-5-2 ha visto in campo Krapikas tra i pali, con Bruscagin, Signorini e Di Bitonto in difesa e Podda, Rosaia, Carraro, Varone, Murru e altri a centrocampo. La gara si è conclusa con il punteggio di 3-1 a favore dell’Ascoli.

1 ASCOLI 3 (3-5-2): Krapikas; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Podda (st 13’ Djankpata), Rosaia (st 13’ Di Massimo), Carraro, Varone (st 38’ Mastropietro), Murru (st 23’ Zallu); Minta, Ghirardello (st 23’ La Mantia). All. Di Carlo A disp. Bagnolini, Tomasella, Tentardini, Baroncelli, Fazzi, Costa, Conti. ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Milanese (st 27’ Corradini), Damiani; Silipo (st 27’ Pagliai), Rizzo Pinna (st 38’ Ndoj), D’Uffizi (st 10’ Oviszach); Gori (st 27’ Chakir). All. Tomei A disp. Brzan, Barosi, Del Sole, Galuppini, Corazza, Menna, Bando, Rizzo. Arbitro: Ramondino di Palermo (Martinelli-Rosania) Marcatori: pt 43’ Gori (r), st 10’ Gori (r), 16’ Oviszach, 19’ Di Massimo NOTE: corner 4-3; ammoniti: Di Bitonto, Nicoletti, Guiebre, Chakir; recupero: pt 4’; st 5’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gubbio: errori individuali costano la partita. Striscia positiva interrotta, ma la squadra c’è Articoli correlati Leggi anche: Serie C | Ascoli-Livorno 3-1, Venturato: "Commessi errori individuali gravi, ma la prestazione è stata positiva" Juventus-Cagliari: interrotta la striscia positivaLa Juventus cade per la prima volta in stagione in trasferta contro il Cagliari (1-0, rete di Mazzitelli al 65?), interrompendo una striscia positiva...