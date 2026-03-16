Guardiola non fa allenare i giocatori prima del ritorno di Champions | l'insolita preparazione del City

Il tecnico del Manchester City ha deciso di non far allenare i giocatori prima della partita di Champions contro il Real Madrid, concedendo loro un giorno di riposo alla vigilia dell'incontro. La scelta ha sorpreso alcuni osservatori, considerando le consuetudini di preparazione pre-gara. La squadra si è quindi presentata al match senza allenamenti specifici nei giorni precedenti.

Guardiola ha concesso un giorno di riposo ai giocatori alla vigilia della partita contro il Real Madrid: "Oggi gli allenamenti non ci servono a molto". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Guardiola shock: annullata rifinitura Manchester City prima del Real MadridIl Manchester City ribalta il paradigma della vigilia: Pep Guardiola ha annullato ufficialmente la seduta di rifinitura programmata all’Etihad... Il Bodo/Glimt fa piccolo il Manchester City: lezione Champions in Norvegia per GuardiolaImpresa in Champions League da parte del BodoGlimt che umilia il Manchester City con un perentorio 3-1. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Guardiola non fa allenare i giocatori... Argomenti discussi: Arbeloa pronto per il City: Real sempre favorito contro qualsiasi squadra. Su Mbappé e Guardiola... Cosa significa la frase di Guardiola su Xabi Alonso: Faccia pipì da solo. Se l’è legata al ditoQuesta sera il Manchester City di Pep Guardiola gioca al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid una partita fondamentale per restare nelle prime otto posizioni in classifica e conquistare l'accesso ... fanpage.it Pagina 1 | Mi vergogno di quello che ho fatto: Guardiola fa outing, Lo vedo e...posso solo chiedere scusaPep Guardiola si presenta davanti ai media alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen, un appuntamento fondamentale per il cammino europeo del Manchester City. Il ... tuttosport.com