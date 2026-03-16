Gt Winter Series il Vincenzo Sospiri Racing trionfa a Barcellona | Zanon e Michelotto chiudono con vittoria e podio

Nel circuito di Barcellona, Ignazio Zanon e Mattia Michelotto del Vincenzo Sospiri Racing hanno concluso l’ultima tappa della GT Winter Series con una vittoria e un podio. La gara ha visto i due piloti ottenere risultati di rilievo, contribuendo al successo del team nella tappa finale della serie. La competizione si è svolta senza ulteriori incidenti o sorprese di rilievo.

Dopo aver conquistato una vittoria a testa nel round inaugurale di Circuito di Estoril a gennaio, i due piloti sono tornati protagonisti anche in Spagna, chiudendo il weekend con una vittoria e un podio Gran finale per Ignazio Zanon e Mattia Michelotto del Vincenzo Sospiri Racing nell’ultimo appuntamento della Gt Winter Series sul circuito di Catalunya. Dopo aver conquistato una vittoria a testa nel round inaugurale di circuito di Estoril a gennaio, i due piloti sono tornati protagonisti anche in Spagna, chiudendo il weekend con una vittoria e un podio. Il fine settimana catalano si era aperto con quattro giorni di prove libere disputate in condizioni ideali, con sole e pista asciutta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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