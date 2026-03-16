Grimaldi navi green | 55 mln da Banco Bmp per la Grande Inghilterra

Banco BPM ha concesso un prestito da 55 milioni di euro al Gruppo Grimaldi per finanziare l’acquisto della nave Grande Inghilterra, attualmente in costruzione in Cina e in consegna prevista per la primavera 2026. La nuova imbarcazione rientra nel progetto di ammodernamento della flotta del gruppo, che punta a introdurre navi più ecologiche.

Banco BPM finanzia il Gruppo Grimaldi nel percorso di ammodernamento della flotta con un prestito da 55 milioni di euro finalizzato all’acquisto della nuova nave Grande Inghilterra, attualmente in costruzione in Cina e con consegna prevista per la primavera 2026. L’operazione, della durata di dieci anni, si inserisce in un piano di investimenti più ampio che tra il 2022 e il 2023 ha visto la commessa di 17 nuove unità PCTC ( Pure Car & Truck Carrier) per oltre 1,6 miliardi di dollari complessivi. La Grande Inghilterra si distingue per una capacità di carico superiore a 9.000 CEU e per una serie di tecnologie a basso impatto ambientale. Progettata per l’uso dell’ammoniaca come combustibile alternativo a zero emissioni di carbonio, la nave abbatterà del 50% il consumo di carburante rispetto alle precedenti generazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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